Подпишись на рассылку
22.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Россия, Экономика, Энергетика
Просмотров:

Водородная энергетика. Хорошие новости для России


Долгосрочные планы большинства крупных государств мира о быстром развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности водорода, играют на руку России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Развитие водородного рынка – для России хорошая новость. В небольших объемах водород производят в стране и сейчас (например, в Магаданской области), но в перспективе производство может вырасти в разы, а то и на порядки. Дело в том, что Россия — энергоизбыточная страна. ВИЭ здесь развиты слабо, но это с лихвой компенсируется мощной гидроэнергетикой, которая опять-таки имеет серьезные перспективы к росту», – указывает газета.

При этом отмечается, что поставлять электричество напрямую в Европу или Восточную Азию не очень выгодно, поскольку потери при транспортировке по сетям будут слишком велики.

«Зеленый» водород может это исправить — «лишняя» энергия будет уходить на электролиз и дальнейшие поставки уже в жидком виде. Для транспорта могут быть использованы и существующие мощности газопроводов, напрямую соединяющих Россию и западноевропейские страны», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия готова стать монополистом водородной энергетики.

Также в Германии рассказали о важной роли «Северного потока-2» для водородной экономики.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть