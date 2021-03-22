Водородная энергетика. Хорошие новости для России

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Долгосрочные планы большинства крупных государств мира о быстром развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности водорода, играют на руку России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Развитие водородного рынка – для России хорошая новость. В небольших объемах водород производят в стране и сейчас (например, в Магаданской области), но в перспективе производство может вырасти в разы, а то и на порядки. Дело в том, что Россия — энергоизбыточная страна. ВИЭ здесь развиты слабо, но это с лихвой компенсируется мощной гидроэнергетикой, которая опять-таки имеет серьезные перспективы к росту», – указывает газета.

При этом отмечается, что поставлять электричество напрямую в Европу или Восточную Азию не очень выгодно, поскольку потери при транспортировке по сетям будут слишком велики.

«Зеленый» водород может это исправить — «лишняя» энергия будет уходить на электролиз и дальнейшие поставки уже в жидком виде. Для транспорта могут быть использованы и существующие мощности газопроводов, напрямую соединяющих Россию и западноевропейские страны», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия готова стать монополистом водородной энергетики.

Также в Германии рассказали о важной роли «Северного потока-2» для водородной экономики.