«Военное положение надо внедрить в мозги» – киевский пропагандист

08.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Служба безопасности Украины не захотела реагировать на новость о якобы законсервированных в стране и ожидающих своего часа российских агентах.

Об этом в журнале “Український тиждень” пишет киевский пропагандист Юрий Макаров.

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Его обеспокоила публикация в англоязычном издании Kyiv Post, в которой утверждалось, что на украинской территории профессиональных разведчиков-диверсантов насчитывается “как минимум 200”, а их задание якобы состоит в том, чтобы в день “д” содействовать захвату органов власти.

Макаров пишет, что как человек, имеющий непосредственное отношение к деятельности Национальной общественной телерадиокомпании, в которую входит три центральных и два десятка региональных телеканалов, сразу же позвонил в пресс-службу СБУ и предложил ее представителям выступить по этому поводу.

По его словам, в пресс-службе ведомства ему ответили, что весь состав подразделения находится на учениях и что это вообще проблема другого департамента, из которого журналиста отфутболили в следующий, а оттуда снова переадресовали на пресс-службу.

“Меня лично как фигуранта сакраментального «списка 47-ми» трудно заподозрить в неблагодарности к спецслужбам вообще и Службе безопасности в частности. Это проблема не одного учреждения, а общего сознания. Военное положение мало объявить, его надо внедрить в мозги. Как на Майдане или в первые дни войны. Есть проблема. Можешь присоединиться? А кто еще? Телефон есть? Действуем!”, – призывает Макаров.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны.