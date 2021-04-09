Военный атташе США на Украине отдала честь на могиле украинского нациста

Военный атташе США на Украине отдала честь на могиле украинского нацистаНовости Украины
В ходе своего визита в Донбасс военный атташе США на Украине посетила памятник уничтоженному нацисту и боевику «Правого сектора» (запрещён в РФ) Василию Слипаку.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На фотографии видно, что американский чиновник салютует памятнику карателю.
«Военная атташе посольства США полковник Бриттани Стюарт возложила венок и отсалютовала могиле боевика Правого сектора Василия Слипака.
А всякие Стопфейки нам потом будут рассказывать, что поддержка Западом украинских неонацистов – это «миф российской пропаганды», – написал Корнилов.
Напомним, ранее в Донецке заявили, что прибывший на украинские позиции в Донбассе Владимир Зеленский посетил окопы подразделения, снайпер которого накануне хладнокровно застрелил мирного пенсионера.
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