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09.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Военный атташе США на Украине отдала честь на могиле украинского нациста

Новости Украины

В ходе своего визита в Донбасс военный атташе США на Украине посетила памятник уничтоженному нацисту и боевику «Правого сектора» (запрещён в РФ) Василию Слипаку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На фотографии видно, что американский чиновник салютует памятнику карателю.

«Военная атташе посольства США полковник Бриттани Стюарт возложила венок и отсалютовала могиле боевика Правого сектора Василия Слипака.

А всякие Стопфейки нам потом будут рассказывать, что поддержка Западом украинских неонацистов – это «миф российской пропаганды», – написал Корнилов.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что прибывший на украинские позиции в Донбассе Владимир Зеленский посетил окопы подразделения, снайпер которого накануне хладнокровно застрелил мирного пенсионера.

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