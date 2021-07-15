15.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Новороссия, Россия, Украина
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Военный эксперт назвал срок возвращения Новороссии в состав России

Новости УкраиныМосква должна запускать механизмы возвращения незаконно отторгнутых у России территорий, что можно сделать за...

Москва должна запускать механизмы возвращения незаконно отторгнутых у России территорий, что можно сделать за 7-10 лет.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил военный эксперт Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас появилась очень хорошая статья президента Владимира Путина по Украине, но я считаю, что нам давно пора работать по Юго-Востоку Украины. Нам нужны действия, нужно что-то делать, а у нас день прошёл, и да ладно.

Делаем что-то, только если есть коммерческая выгода. Если запустить механизм, нам понадобится 7-10 лет, и мы вернём территории, незаконно отторгнутые у России.

Я считаю, что государства бывших союзных республик – квазигосударства. Они никогда не были субъектом международных отношений. Они и сейчас не могут быть полноценным субъектом, потому что это незаконные территории, отторгнутые от России, поэтому Россия имеет право на возврат их назад. Но для этого нужны действия. Хватит торговать, пора развёртывать национально-освободительное движение русского народа!» – сказал Багдасаров.



Ранее политолог Михаил Погребинский выразил предположение, что президент РФ Владимир Путин вскоре пересмотрит ошибочное решение о признании киевской власти после государственного переворота 2014 года, и займёт более жесткую позицию по Украине.

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