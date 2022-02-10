Военный эксперт: Украине нечем ответить на ракетные удары России

10.02.2022  18:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Киев пока не ждёт от России применения ракет, однако в случае возникновения такой опасности – ответить будет нечем.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф ТВ» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев пока не ждёт от России применения ракет, однако в случае возникновения такой опасности...

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«Мы можем сбить самолёт, у нас есть С-300 и модернизированный БУК, но проблема – в другом. Если мы говорим о войне против ракет и самолётов, у нас нет ракет С-300, которые могут поражать цели до 100 километров. Наибольшая дальность наших ракет – 55 километров, а это значит, что нас можно поразить с территории России, а мы не можем.

Это проблема, но она надумана, потому что мы не рассчитываем на использование Россией ракет против Украины. Потому что Путину не нужно пепелище на территории Украины, ему нужно тихо сменить власть и поставить тут своих людей, чтобы получить вторую Белоруссию», – рассуждает Бадрак.

Напомним, ранее в Москве заявили, что есть все основания полагать, что «вопрос с Донецком и Украиной» будет закрыт «на долгую перспективу» в самое ближайшее время.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что в случае начала боевых действий между Россией и Украиной ВС РФ нанесут ракетные удары по ключевым объектам, не пересекая воздушную границу.

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