«Война с НАТО будет за Скандинавию. Прибалтика – буфер» – эксперт
Запад превращает Балтийское море в «море НАТО», в расчете на будущее настоящее военное столкновение с Россией.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не за Прибалтику, а за Балтийско-Скандинавский макро-регион в целом, включая скандинавские страны, Польшу, Германию отчасти, ну и Прибалтика.
Прибалтика будет занимать не сильно много времени Вашингтона, а вот Балтийско-Скандинавский регион действительно –в целом, да.
Потому что США (а НАТО как основной партнёр и региональный доминант) будут продолжать ту стратегию 23-24 года и формировать из Балтийского моря – «море НАТО», наращивая там свое военное присутствие, расширяя логистическое присутствие», – сказал эксперт.
По его словам, для НАТО Прибалтика интересна как буфер на случай настоящего конфликта с Россией.
«В случае потенциального конфликта с РФ, как они видят его к 2030 году, то Скандинавия фактически оказывается отрезанной от Европы, и помощь можно оказывать исключительно либо по воздуху, либо морем.
Поэтому и Балтика, и Балтийские проливы, и Северная Атлантика для НАТО крайне важны тем, чтобы не потерять вообще доступ к Скандинавии в случае обострения международной ситуации.
В этом контексте прибалтийские страны будут играть роль некого буфера, который позволяет вот эту доктрину логистическую, и в целом военно-политическую, сохранять для НАТО», – объяснил эксперт.
