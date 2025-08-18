Война Запада на Украине проиграна – американский полковник

Максим Столяров.  
18.08.2025 19:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 805
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Зеленский отчаянно пытается создать иллюзию, что Украина ещё может воевать, но у ВСУ уже нет сил сдерживать российскую армию.

Об этом на канале «Breaking News» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война Украины, которая является опосредованной войной Вашингтона против России, проиграна. Текущие события прискорбны: русские наступают на нескольких направлениях.

Да, все еще идут бои в окружении, где остались очаги сопротивления. Но русские наступают, сопротивление украинцев невелико. Потому что большинство украинских солдат погибло. А те, кто еще воюет, за редким исключением, это старики и подростки», – сказал Макгрегор.

«Так что Украина на последнем издыхании. И думаю, именно поэтому Зеленский бегает по всей Европе, отчаянно пытаясь найти кого-нибудь, кто даст деньги и оружие, чтобы создать иллюзию, что у Украины еще есть силы.

Но я не вижу причин, по которым русские остановят продвижение. Я думаю, они сейчас будут рваться к Днепру, чтобы потом можно было перейти на юг к Одессе или на север к Киеву», – добавил полковник.

