Война Запада на Украине проиграна – американский полковник
Зеленский отчаянно пытается создать иллюзию, что Украина ещё может воевать, но у ВСУ уже нет сил сдерживать российскую армию.
Об этом на канале «Breaking News» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Война Украины, которая является опосредованной войной Вашингтона против России, проиграна. Текущие события прискорбны: русские наступают на нескольких направлениях.
Да, все еще идут бои в окружении, где остались очаги сопротивления. Но русские наступают, сопротивление украинцев невелико. Потому что большинство украинских солдат погибло. А те, кто еще воюет, за редким исключением, это старики и подростки», – сказал Макгрегор.
«Так что Украина на последнем издыхании. И думаю, именно поэтому Зеленский бегает по всей Европе, отчаянно пытаясь найти кого-нибудь, кто даст деньги и оружие, чтобы создать иллюзию, что у Украины еще есть силы.
Но я не вижу причин, по которым русские остановят продвижение. Я думаю, они сейчас будут рваться к Днепру, чтобы потом можно было перейти на юг к Одессе или на север к Киеву», – добавил полковник.
