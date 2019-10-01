Волкер вовремя соскочил с ненужной должности – Карасев

01.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер ушёл в отставку, поскольку понял, что Вашингтон больше не нуждается в его услугах.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Волкер прекрасно понимает, что сказал Трамп, и вообще, что сегодня происходит в Вашингтоне. Вашингтону сегодня не до Украины, и Трамп сказал: «Это ваша проблема, соберитесь там с Владимиром Путиным и договоритесь. Это ваша двусторонняя, как минимум, проблема, а не наша, не американская».

И Волкеру там уже нечего делать. Более того, новое украинское руководство само желает напрямую выйти с РФ. Зачем здесь нужен Волкер? Он прекрасно понимает, что его миссия уже выполнена, она сегодня не нужна. Поэтому вовремя уйти – это для политика тоже хорошее качество. В политике это называется проблемой таймирования – вовремя уйти, вовремя соскочить», – сказал Карасев.

Напомним, ранее Вадим Карасёв отмечал, что старая схема украинских политиков «коррупция в обмен на лояльность» больше не работает, и Киеву теперь придётся рассчитывать только на себя.