США меняют политику на украинском направлении

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Теперь Соединенные Штаты будут поддерживать Россию, о чем свидетельствует отставка спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера.

Об этом в эфире интернет-канала Vласть vs Vлащенко заявил политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, напрямую это не будет озвучиваться, чтобы не помешать Трампу избраться на второй срок.

«Причина [отставки Волкера] – смена политики США на украинском направлении. Теперь Соединенные Штаты поддерживают Россию, а не Украину, как прежде. Это впрямую не утверждается и ничто не будет утверждаться напрямую, пока Дональд Трамп не решит, мешает ли это ему избраться на второй срок или не мешает. Но частично это уже утверждается. И мы знаем, что в разговоре с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп уже нечто такое говорил.

Поэтому меняется команда, которая была при демократах, и которая очень четко придерживалась твердой линии на то, что надо безоговорочно поддерживать Украину против России», – заявил Белковский.