Вооруженного проФФесора института нацпамяти подозревают в покушении на убийство

28.09.2021 23:07 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Ну, что представляет собой Украинский институт национальной памяти, и по Вятровичу прекрасно понятно. Но ведь он там не один такой. Чего только стоит главарь Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк, устроивший себе лежбище в Одессе. Существо дремучее и агрессивное, входившее до 2014 года в список городских сумасшедших — он числился козаком (где-то между онанистами и кликушами).

Однако, сходив в АТО на волне революции, вернулся уже с почестями и сразу занял научную должность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Помните же классика нашего, Януковича, с его «проФФесором»? Так вот это он про Гуцалюка как раз написал. Ведь задолго до своей научной деятельности, тот пас скотину в селе Корсунцы, а в козака переодевался только в городе. Знаете же, как у трансвеститов — на работу в штанах, а на вечеринку в колготках.

Это именно Гуцалюк требует на официальном уровне признать Одессу Коцюбеевым, он же постоянно участвует в раскопках Коцюбеева близ оперного театра, но не может найти.

Ежели флагшток где-то падает или прапор поизносился, он пишет в полицию заявы, требуя разобраться с ветром. Терроризирует села, отказывающиеся демонтировать памятники советским вождям — приеду, мол, лично взорву. Считает 2 мая днем победы и видит свою миссию в «разрушении российских имперских мифов».

Да, сумасшедшие были и будут — что ж, теперь на каждого из института нацпамяти внимание обращать? Однако вред Гуцалюка состоит еще и в том, что он не вылезает из школ и училищ со своими «просветительскими» лекциями и принимает активнейшее участие в воспитании гитлерюгенда в детских лагерях.

При этом, постоянно работая с детьми, он, потеряв всякий страх, систематически постит в соцсетях боевое и охотничье оружие из личного арсенала — что-то из АТО припер, чем-то просто так обзавелся. Фото боеприпасов сопровождаются глубокомысленными научными изысканиями вроде «Смэрть москалям!».

Зачастую даже не каким-то абстрактным москалям, а вполне конкретным одесситам с именами и фамилиями. И побратимы его поддерживают — Стерненко, Ганул, отморозки из «Азова» — все это его кореша, тоже ученые.

А уж как Гуцалюк нахваливал волонтера АТО Дмитрия Кружилина — мол, это же националист с большой буквы! Пока зимой того не задержали за убийство, совершенное с особой жестокостью — на улице он зарезал прохожего, «москаля», наверное.

Оказалось, что Кружилин — уголовник-рецидивист с непогашенными судимостями, проведший за решеткой больше времени, чем на свободе. В общем, все они там такие — националисты с большой буквы, в этом Гуцалюк прав.

Однако представьте, какая была бы реакция на анамнез вышеописанного козака в цивилизованном государстве? Руководитель целого отдела института!.. ходит вооруженный, несет бред, громогласно радуется сожжению невинных людей 2 мая, дружит и ставит в пример детям убийц-рецидивистов, которым место не то что в ШИЗО, а по большому счету, им вообще не должно быть на Земле места… Да как такое возможно?!

Хех, Украина — страна возможностей. И Гуцалюку за его постоянную «гонку вооружений» еще и цацки всякие от правительства выдают — дипломы, медали. Он тут герой, карьерист, служитель науки, он к этому привык… И вдруг — зрада!

«Сотрудники полиции проверили у меня мое зарегистрированное нарезное охотничье оружие, — пожаловался проФФесор в Фейсбуке. — Имею карабин «Форт», охотничий вариант карабина СКС. Меня даже попросили написать бумагу, что я последний месяц не покидал пределы области. Говорят, это в связи с событиями с покушением на Шифера… Как-то странно».

Странно ему, едрить твою за ногу! Как ружбайками обвешиваться и на коне по городу кататься, так не странно. Как угрожать устроить взрыв и изничтожить «оккупантов и совков» (это нас, коренных одесситов), тоже не странно, а как отвечать за свои слова — «у меня лапки».

Противно только то, что Гуцалюка решили проверить лишь когда какой-то «Вильгельм Телль» с косоглазием совершил потешное покушение на советника президента, а когда Гуцалюк угрожает всем, кто не согласен с переименованием Одессы в Коцюбеев, причем, угрожает настоящим оружием, президент безмолвствует.

Кстати, Гуцалюк же молчать не будет — если что, то и с саблей по рельсам до города Киева дойдет. А полицейских сейчас козлить примутся — обидели юродивое, отняли патроны, объяснительную неграмотного писать заставили. С особым «цинизмам».

Так вот, предлагаю ментам не ограничиваться одним только козаком, а перерыть весь институт национальной памяти. Ведь тамошние «ученые» схроны любят. У них оружия много. Как и полагается. Бандеровцам недобитым.