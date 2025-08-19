Вооружённые «миротворцы» на Украине заведут всех в тупик – экс-сотрудник Пентагона

Максим Столяров.  
19.08.2025 23:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 329
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Ввод иностранных войск на Украину приведёт не к миру, а только к заморозке конфликта на несколько лет.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ввод иностранных войск на Украину приведёт не к миру, а только к заморозке конфликта...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Западные миротворцы на Украине не принесут мира. Они приведут к перемирию, к продолжению тупиковой ситуации, как в Корее, в которой так и не было разрешено ничего, к постоянной угрозе возобновления войны.

Это категорически не в чьих-либо интересах – ни западноевропейцев, ни украинцев, ни русских, ни поляков», – сказал Фримен.

«Поэтому должна состояться какая-то конференция, возможно, напоминающая Венский конгресс, возможно, напоминающая что-то другое, но может быть Вестфальский договор. Реорганизация европейской архитектуры безопасности на коллективной основе.

Не между Украиной и Россией, не между Соединёнными Штатами и Россией, а между всеми заинтересованными сторонами. Это непросто, но это то, к чему мы должны стремиться», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить