Вооружённые «миротворцы» на Украине заведут всех в тупик – экс-сотрудник Пентагона
Ввод иностранных войск на Украину приведёт не к миру, а только к заморозке конфликта на несколько лет.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Западные миротворцы на Украине не принесут мира. Они приведут к перемирию, к продолжению тупиковой ситуации, как в Корее, в которой так и не было разрешено ничего, к постоянной угрозе возобновления войны.
Это категорически не в чьих-либо интересах – ни западноевропейцев, ни украинцев, ни русских, ни поляков», – сказал Фримен.
«Поэтому должна состояться какая-то конференция, возможно, напоминающая Венский конгресс, возможно, напоминающая что-то другое, но может быть Вестфальский договор. Реорганизация европейской архитектуры безопасности на коллективной основе.
Не между Украиной и Россией, не между Соединёнными Штатами и Россией, а между всеми заинтересованными сторонами. Это непросто, но это то, к чему мы должны стремиться», – добавил он.
