Ввод иностранных войск на Украину приведёт не к миру, а только к заморозке конфликта на несколько лет.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Западные миротворцы на Украине не принесут мира. Они приведут к перемирию, к продолжению тупиковой ситуации, как в Корее, в которой так и не было разрешено ничего, к постоянной угрозе возобновления войны. Это категорически не в чьих-либо интересах – ни западноевропейцев, ни украинцев, ни русских, ни поляков», – сказал Фримен.