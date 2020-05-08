08.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
День Победы, Донбасс, Общество
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Вопреки обстрелам и блокаде: Фоторепортаж из осажденного Донецка накануне 9 мая


Вопреки продолжающимся обстрелам со стороны ВСУ, экономической блокаде и режиму повышенной готовности из-за коронавируса, Донецк удивляет своим цветущим видом и ухоженными улицами накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Роскошная сирень, тюльпаны, виола, вишни, яблони, аккуратные клумбы – свой порядок навела не только весна, но и коммунальщики столицы ДНР.

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Самые крупные и красивые цветники столицы традиционно расположены возле Донецкой муздрамы, театра оперы и балета, на бульваре Пушкина и на Набережной. Но работники озеленения не сидят сложа руки и по районам города – там тоже полностью обновили цветочное оформление.

Донецк также поддерживает своё звание «города миллиона роз»: тысячи саженцев этих прекрасных цветов уже высажены и аккуратно окучены.

Ранее стало известно, что в связи с коронавирусной пандемией военный парад в честь Дня Победы в Донецкой Народной Республике переносится на неопределённый срок, а празднование Дня образования ДНР будет проходить без массовых мероприятий.

Тем не менее, 9 мая по инициативе ОД «Донецкая Республика» в столице ДНР состоится не нарушающая санитарных норм акция «Автопробег Великой Победы».

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