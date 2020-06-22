Вопреки запретам и квотам украинцы предпочитают песни на русском языке

22.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Российские исполнители и украинские звезды, поющие на русском языке занимают лидирующие позиции среди предпочтений украинцев в популярном сервисе Apple Music.

Об этом в своем блоге заявил украинский телеведущий и шоумен Андрей Шабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шабанова, несмотря на то, что украинское законодательство буквально вытеснило русскоязычный контент с экранов телевизоров и эфиров радио, украинцы продолжают слушать его на других платформах.

«Как вы знаете несколько лет назад Верховная Рада Украины фактически запретила русскую музыку в эфире музыкальных радиостанций. В зависимости от формата в эфире музыкальной радиостанции в Украине должно быть от 25% до 75% песен на украинском языке, но для русских даже в варианте 25% места не остаётся. Закон есть закон, поэтому его все соблюдают, а контролирующий орган, Национальный Совет по телевидению и радиовещанию, следит за его исполнением.

С момента принятия закона я подписался на единственный доступный тогда в Украине стриминговый музыкальный сервис «Apple Music» И с тех пор регулярно просматриваю на этом сервисе TOP 100 UKRAINE, то есть 100 самых прослушиваемых песен на iPhone-ах, находящихся в Украине и подписанных на этот стриминговый сервис.

Сегодня снова посмотрел, результат традиционный, в этот раз: ни одной песни на украинском языке, три украинских артиста с песнями на русском: MONATIK, Олег Кензов и Коррупция/Миша Крупин. 85% песен российских исполнителей, остальное – иностранные артисты.

Сегодня у меня романтически-не саркастическое настроение, а то бы написал что-нибудь про McDonald’s, призвал бы сильнее закрутить гайки, принять ещё парочку законов, нашёл бы заговор внутри Apple, который на з/п у Путина или под контролем у ольгинских модераторов украинского Эппл Мьюзика и так далее. Но не хочу.

Вспомнилось просто как запрещали западную музыку в СССР. Я это хорошо помню. И очень хорошо помню чем это закончилось», – пишет Шабанов.

Ранее украинский музыкальный продюсер Юрий Квеленков заявил, что введение языковых квот на украинских телеканалах и радио привело к резкому падению качества контента, который просто невозможно воспринимать.