«Вопрос безопасности России!» – в Москве призвали прекратить торговлю с Украиной

Новости Украины

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Россия должна прекратить всякое экономическое сотрудничество с Украиной, которая продолжает войну в Донбассе и готовится к нападению на Крым.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По поводу экономического сотрудничества с Украиной – у нас вообще-то санкции были объявлены. Их отменили? Их не ввели. Второе, мы говорим, что это десять миллиардов долларов. Но, может быть, лучше зарабатывать на внутреннем рынке, на других направлениях?

Получается театр абсурда – мы торгуем с киевским режимом, чуть ли не каждый день призывающим вводить санкции против нас. Тогда определимся, что мы хотим от Украины, что за режим там. Давайте определимся именами – это антироссийский, антирусский режим, убивающий каждый день наших соотечественников и граждан в Донбассе. И с ним торговать?

Я понимаю, что коммерция – это хорошее дело. Но извините, когда решается порос безопасности твоего государства – это невозможно», – сказал он.

Также Багдасаров подчеркнул, что Украина вместе с НАТО ежегодно отрабатывают боевые действия против Донбасса и России.

«А теперь о военной ситуации. Она тоже показывает, что мы не можем торговать с этим государством. Они сейчас проводят учения «Морской бриз 2021» . Но на самом деле они каждый год проводят такие учения – отрабатывают нападения на Крым и Донбасс. Это отработка взаимодействия на море ВМС разных стран, сухопутных сил, и взаимодействия между этими частями.

А где они проводят учения? Херсонская область это понятно. Но есть такой полигон «Широкий лан» в Николаевской области, я там много раз был. Он оборудован так, что отработка там боевых задач в последствии позволяет очень эффективно понимать ведение боевых действий в степной части Крыма и в Донбассе.

Так как же с этой страной воевать? Они готовятся воевать против нас – против Донбасса и Крыма – а мы с ними торгуем, что ли?» – добавил эксперт.

Напомним, ранее Семен Багдасаров заявил, что Россия не должна недооценивать боевые возможности украинской армии – 2014-го года она обучилась и перевооружилась , а также провела модернизацию старой советской техники.