«Вопрос внутреннего национализма». В Средней Азии для русских установили унизительный потолок

13.08.2021, Москва, Олег Кравцов

В постсоветских республиках Средней Азии чаще всего нападения на этнической почве на русских происходят в Киргизии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, отвечая на вопрос о притеснениях русских в Средней Азии.

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«Тенденция следующая. Киргизия — особый случай. Там отношение к русским и русскоязычным совсем не настолько чудовищно, там русский язык – второй государственный и большая община в 350 тысяч человек. Но нападения на этнической почве происходят чаще именно там. Но не сравнить то, что происходит в Средней Азии, с творящимся на Украине. Главное, чтобы происходящее на Украине не повторилось в Киргизии. Когда русских преследуют по языковому и национальному признаку», – сказал Примаков.

По его словам, все это происходит потому, что у этих республик часто выстраивалась от протиного — мол, мы независимые от России и русских, которые тут «как-то оказались».

«И стараются забыть, что многие города и промышленность во многих республиках появились благодаря союзу с Россией. Внутри ли Российской империи или в рамках Советского Союза. Очень не хочется про это вспоминать. В том числе из-за этого происходят нападения и притеснения. Не секрет, что во многих азиатских республиках даже там, где, казалось бы , интегрирована русская община, у нее есть стеклянный потолок. Там подниматься выше какого-то уровня нельзя. Это вопрос внутреннего национализма», – подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что в 1990-е русских просто просто вышвыривали из квартир.

«Сейчас такого нет. Но мы стали замечать случаи давления на русских и стали реагировать на это. Есть ренессанс национального сознания, который сейчас происходит. Отчасти начало этому положил Крым. Отчасти потому, что чувствуем давление на себя, не только санкционное.

И мы начинаем выстраивать нашу национальную идею – а кто мы такие? И вдруг вспомнили, что русские составляют 87% населения России. А остальные народы, которые органично проживали и проживают в России — входят в одну большую политическую нацию. И подобные отвратительные истории у «соседей» для нас становятся болезненнее. Советский Союз умер. Ностальгии нет. Дружба народов заканчивается. Начинаются национальные интересы», – резюмировал Примаков.

Как сообщал «ПолитНавигатора», власти Казахстана поощряют издевательства над русскими.

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