«Вот дурья башка». Жена Порошенко возглавила партийный поход в Киевсовет

16.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Супруга пятого президента Украины Марина Порошенко возглавил список партии «Европейская Солидарность» на предстоящих в октябре выборах в Киевсовет.

Такое решение приняла Конференция Киевской городской организации партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет: почему я иду в политику? В первую очередь я – гражданка своей страны, которую очень люблю. И мне не безразлично – как дальше будет развиваться Украина, и что будет происходить в ее столице, в Киеве», – цитирует Марину Порошенко официальный сайт партии «ЕС».

По её словам, политика – это не красивые лозунги, а конкретные действия, от которых часто зависят судьбы людей.

Помимо первого номера, «Европейская Солидарность» представила всю команду на выборах в Киевсовет. В список вошли секретарь Владимир Прокопив, перебежавший в 2014 году от Тимошенко в «Народный фронт» юрист Леонид Емец, лидер молодежного крыла «ЕС» Динара Габибуллаева, а также экс-боевик «АТО», скандальный националист Александр Погребиский.

Отметим, ранее в одном из материалов «ПолитНавигатора» уже допускалось выдвижение кандидатуры Марины Порошенко.

При этом экс-губернатор Харьковской области, бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин высмеял данное назначение.

«От дурья башка! Лучше бы послал Марину на фронт, с агрессором воевать. Мог бы тогда хотя бы бесплатно в маршрутке ездить и без очереди покупать товары в магазине. «Дайте мне без очереди спички! Ведь я муж Маринки-фронтовички!», – куражится Добкин в своём блоге.

А вот блогер-порохобот Роман Шрайк нашёл выдвижение кандидатуры Марины Порошенко вполне логичным партийным решением.

«ЕС не смогла найти кандидата в мэры, способного выйти во второй тур. Замерили шансы разных людей – никак. Поэтому решили присоединиться к победителю. Единственным рейтинговым человеком в партии остается Петр Порошенко, но ему идти на выборы мэра – как-то не по чину. Тем более без гарантии победить.

Во главе списка действующему нардепу тоже идти странно. Но решили, что фамилия Порошенко должна присутствовать, поэтому выдвинули Марину. Идея, честно говоря, спорная из-за очевидной технологичности, но хуже от этого не будет», – объяснил Шрайк у себя в Telegram-канале.

«Куда более странная идея – выдвинуть первым номером списка «Слуги народа» в Одесский облсовет министра здравоохранения Степанова. Это он что – совмещать будет?» – добавил блогер.

Также стоит отметить ещё одно экспертное мнение, согласно которому подобные инициативы объяснялись «модным трендом – феминистской повесткой».