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25.10.2021 22:37 (Мск), Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Воюющие в Донбассе боевики наводнили Украину оружием

Новости УкраиныВоюющие в Донбассе украинские боевики массово воруют армейское оружие и переправляют его вглубь Украины....

Воюющие в Донбассе украинские боевики массово воруют армейское оружие и переправляют его вглубь Украины.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принимаемые командованием ОТГ «Север» меры по предотвращению преступлений, связанных с хищением оружия, боеприпасов и военного имущества в соединениях ВСУ, не приносят желаемого результата», – сказал он.

Офицер сообщил, что накануне сотрудники СБУ задержали группу украинских военнослужащих, продававших украденное оружие в крупных размерах. Так, у них было обнаружено 3 автомата АК-74, 10 гранат РГД-5 и 3 цинка с патронами калибра 5,45 мм.

Позже украинские правоохранители вскрыли ещё один схрон этой группировки, в котором нашли 386 патронов к стрелковому оружию различного калибра, 2 выстрела для подствольного гранатомета и 1 ручную гранату.

Тем не менее, о каких-либо мерах, предпринятых в отношении задержанных преступников, не сообщается.

«Отсутствие должного контроля за подчиненными подразделениями ОТГ «Север» способствует процветанию контрабанды оружия и боеприпасов из зоны проведения «ООС», становясь причиной сохранения сложной криминогенной обстановки в центральных и западных областях Украины», – резюмировал Филипоненко.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что амнистия экс-боевиков «АТО» и «ООС» создаст крайне негативный прецедент, который сформирует из них касту неприкосновенных бандитов.

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