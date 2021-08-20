Украинские нацисты могут получить полный карт-бланш на массовый бандитизм – Коцаба

20.08.2021 18:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Амнистия экс-боевиков «АТО» и «ООС» создаст крайне негативный прецедент, который сформирует из них касту неприкосновенных бандитов.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень возмутила неонацистская акция, которая называлась: «Амнистия ветеранам АТО». Мы знаем очень большое количество преступлений, которые осуществили бывшие вояки «АТО», и добровольцы в мирное время на мирной территории против гражданских. Это называли постафганским синдромом, а у нас называют посттравматическим синдромом, когда человек, без каких-либо социально-психологических адаптаций возвращается с фронта в мирную жизнь», – сказал он.

Также журналист отметил, что экс-боевики часто занимаются рейдерством и бандитизмом, потому что не хотят работать.

«Атошники часто совершают преступления, потому что их не хотят брать на работу, более того, они сами зачастую не хотят работать. Эти проплаченные акции, которые осуществляют вояки – не регулярные, а им нужны деньги на наркоту, алкоголь, у кого-то есть семья, которую нужно кормить. Поэтому они занимаются рейдерством, бандитизмом. Я, как человек сидевший в тюрьме – за амнистию, но когда человек исправился, осознал свою вину и готов к адаптации», – подчеркнул Коцаба.

Кроме того, украинский журналист добавил, что амнистия атошников подталкивает их дальше грабить и убивать мирное население Украины.

«Но, когда амнистию делают только для АТОшников, избирательно, так создаётся прецедент. Им говорят: «Убивай, грабь, тебе за это ничего не будет». Таким образом, у нас формируется каста неприкосновенных, для них Конституция и Уголовный кодекс – пустой звук. Это самый главный негативный прецедент, который мы можем получить из неонацистских акций, происходящих в правительственном квартале», – заключил Коцаба.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что большинство ветеранов так называемой АТО имеют проблемы с психикой и представляют угрозу для общества в силу своей неадекватности.