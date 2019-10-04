Возле Луганска сбили украинский беспилотник-разведчик

04.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Военнослужащие ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии, проводивший, в нарушение Минских договоренностей, разведку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом в ходе брифинга заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Полет еще одного летательного аппарата пресекли наши военнослужащие 3 октября. Беспилотник 46-й бригады вооруженных формирований Украины типа «Квадрокоптер», двигаясь со стороны населенного пункта Счастье в направлении Веселей Горы, был сбит прицельным огнем из стрелкового оружия», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства также призвал наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отразить данное нарушение со стороны киевских силовиков в своем отчете.

Напомним, накануне в Народной милиции ДНР сообщили об уничтожении украинского БПЛА, использованного для сброса самодельного взрывного устройства на автомобиль мирного жителя ДНР.

Ранее Народной милицией ДНР также был сбит украинский ударный беспилотный летательный аппарат с подвешенным боеприпасом, направлявшийся к месту работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.