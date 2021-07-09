Этот Зеленский сломался, несите следующего. Талантливый хамелеон Разумков метит в президенты

09.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Похоже, в «команде» Зеленского обозначился крайний на вылет. И совсем не удивительно, что им оказался нынешний спикер Рады Дмитрий Разумков.

В одном из последних интервью украинским СМИ негласный идеолог Офиса президента Михаил Подоляк заметил, что «командный игрок должен работать по принципам команды, и если Разумков хочет вести самостоятельную политическую деятельность, ему нужно покинуть парламент». Мол, «перевыберись сам и после этого уже доказывай, что ты самостоятельный политик».

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Понятно, что «выпиливание» спикера – это голубая мечта окружения Зе, однако решить эту задачу в настоящее время крайне сложно, если вообще возможно.

Начнем с того, почему Разумков, который еще два года назад торговал лицом на всех эфирах Украины в качестве «говорящей головы» штаба тогда еще кандидата в президенты Зеленского, а затем возглавил президентскую партии «Слуга народа» и привел ее к победе на досрочных выборах в Раду, вдруг оказался неугоден.

Если предельно упростить, перед нами классическое украинское колесо генотьбы, при каждом новом обороте которого, – зрада сменяется перемогой, а затем новой зрадой. Пост главы ВР на Украине – исторически место сидения «не первого, но и не второго человека в государстве». Именно так афористично обозначил суть своей должности один из бывших спикеров Рады, коммунист Александр Ткаченко еще в далеком 1997 году.

С тех пор ситуация не менялась. Да и по Конституции, в отличие, например, от РФ, где формально вторым является глава правительства, на Украине, в случае недееспособности или смерти или отставки президента – его обязанности до новых выборов исполняет именно первый среди депутатов. Вспомните хотя бы и. о. президента по фамилии Турчинов.

Так что совсем неудивительно, что с попаданием на дефакто конкурирующие должности – расходятся политические пути даже когда-то лепших друзей. А в случае с Разумковым, никакой дружбой с Зеленским и не пахло. Разумков был привлеченным политтехнологом в штабе. То есть, ничего личного – только бизнес. И ясен пень, став спикером Рады, любой на месте Разумкова уже мысленно примерял бы президентскую корону. Как говорится, плох тот спикер, который не мечтает стать президентом.

Так что, обьективно, Разумков и Зеленский сейчас если и не враги, то уж точно соперники. И они сами, и их окружение рьяно следят за телодвижениями друг друга, фиксируют успехи, удачные ходы и эпикфейлы. И ведут собственные пиар-компании.

Разве что хитрый Разумков, у которого, все- таки, в силу политтехнологического прошлого, опыта в политике побольше, чем у бывшего юмориста Зеленского, ведет свою будущую президентскую кампанию пока что не с открытым забралом. А кокетливо изображая озабоченного лишь организацией работы депутатского корпуса главу парламента.

Однако уже в октябре 2019-го Разумков покидает партийный корабль «слуг», сдав пост ставленнику близкого к Зеленскому олигарха Ильи Павлюка. С тех пор спикер медленно но верно дрейфует в сторону от Зе-команды, отстраиваясь от нынешней власти как в знаковых мелочах, так и в серьезных вопросах.

Наблюдатели уже давно заметили, когда в Раде голосуются особо скандальные законопроекты, которые Зеленский продавливает в угоду Западу, хитрый Разумков куда-то пропадает, а депутатским залом «дирижирует» его первый зам Стефанчук, которому, в рейтинговом смысле, нечего терять. В частности, так было с законом о продаже селтхозземель.

Когда в конце минувшего года Зеленский решил «изнасиловать» Конституционный суд неестественным способом, спикер поломал Офису президента казавшуюся очень хитроумной схему, просто зарегистрировав в Раде альтернативный президентскому проект постановления по Конституционному суду. На Банковой тогда очень обиделись и затаили злобу.

Впрочем, это не единственный пример фронды спикера. В частности, только за последние полгода Разумков раскритиковал законопроект Зеленского об олигархах, назначение президентского протеже Юрия Витренко и.о. министра энергетики без согласования с Радой, выступил против указа Зеленского о наложении санкций на граждан Украины.

Он же был единственным членом СНБО, который в феврале голосовал против решения о закрытии оппозиционных телеканалов. Да и в целом, в последние месяцы Разумков откровенно «динамит» в Раде неприлично много принципиальных для Зеленского и его Офиса вопросов.

Подверг критике Разумков и свежую идею Зеленского о референдуме по вопросу разрыва с ЛДНР. Мол, законодательство запрещает выносить вопросы о территориальной целостности страны на референдум, и потом – это очень дорогое удовольствие, деньги лучше потратить на социалку.

Кроме того, предусмотрительный и скользкий спикер не забывает отстраиваться от нынешней власти и в тех вопросах, которые, казалось бы, ни к чему не обязывают, однако посылают вполне недвусмысленные сигналы той части электората, на которую «забил болт» Зеленский, что свято место пусто не бывает.

То Разумков с 9 мая украинцев поздравит, в то время, как Зеленский скорбит вместе с националистами, то шествие в честь дивизии СС «Галичина» жестко раскритикует, в то время, как президент с присными молчит, набрав в рот воды, то поздравит с победами боксеров Усика и Ломаченко, которых Зеленский «не заметил». Вроде мелочи, а тем не менее.

Не забывает Разумков и «партизанские» методы самопиара. То знаковую оговорку допустит в интервью. То ролик вирусный выпустит в соцсети – казалось бы, ни о чем, но все говорят. То целый ряд известных украинских медиков «внезапно» и синхронно опубликуют собственные селфи на фоне стоящего рядом скромного и молчаливо улыбающегося спикера. Без всяких текстовых пояснений – понимай, как хочешь. Естественно, у Зеленского нервничают.

Возросшая активность Разумкова и его медийный поход на обострение отношений c Банковой давно не являются секретом в киевских политических кругах. Как пишет один из телеграмм-каналов «Он (Разумков – Авт). начал активно отстраиваться от токсичного Офиса Президента. Классический технологический прием перспективного ренегата». Ходят активные слухи, что спикера тайно поддерживает и главный олигарх страны Ринат Ахметов.

Да, у него сейчас более чем хорошо с нынешней властью, как говорится, жаловаться пока не на что. Но предусмотрительные люди отличаются умением раскладывать яйца в разные корзины. Мало ли что будет потом. Вот и Разумкова регулярно медийно «подсвечивает» ахметовский канал Украина 24. Так что, даже если вдруг Зеоенский и потонет, Ринат Леонидович снова всплывет – около нового перспективного калифа на час.

Но вернемся к козням ОП против спикера. В качестве превентивной меры давления у Зеленского периодически распускают слухи о начале сбора подписей за отзыв спикера. Более удобным и послушным Офису президента кандидатом мог бы стать уже упоминавшийся выше первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Но вот незадача – сегодня у Банковой нет твердого большинства для таких серьезных кадровых перестановок. Ведь, голосование за отставку спикера может обнажить тот факт, что монокоалиция, которой так гордятся у Зеленского, уже благополучно развалилась.

С другой стороны, и сам спикер острожничает, предпочитая открытому обьявлению войны – мелкие, но чувствительные удары в спину. Видимо, время еще не пришло, и он ждет, когда рейтинги Зеленского просядут до такой степени, чтобы нынешнего хозяина Банковой уже не могли политически реанимировать никакие пиар-припарки.

На Украине уже не раз случалось, когда до срока открывавшие забрало политики досрочно же и «сгорали» в плотных слоях атмосферы, так и не добравшись до заветных кресел.

Срастется ли у Разумкова с президентской карьерой, пока не ясно. Слабым его местом является отсутствие внятной команды. Сильным же местом является ярко выраженная способность к политической мимикрии под ожидания избирателей.

И не исключено, что в качестве стартовой платформы он выберет заигрывание с русскоязычным юго-востоком, изображая из себя Зеленского трехлетней давности. Как говорится, этот Зеленский испортился, несите следующего.

Однако не стоит обманываться: получив власть, Разумков пройдет ту же политическую эволюцию, которую сегодня совершает Зеленский, только еще быстрее по времени.