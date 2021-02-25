Времена меняются. Черногорским албанцам не позволили бунтовать

26.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Полиция разогнала албанцев, перекрывших международную трассу в столичном пригороде Тузи, возбудив уголовное дело против местного мэра Ника Джелошая и арестовав трех зачинщиков.

Таким образом, черногорским албанцам не удалось саботировать карантинные меры нового правительства Черногории, используя политическую подоплеку.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в пригороде черногорской столицы Подгорицы – Тузи, по подозрению в совершении преступления – несоблюдении санитарных правил для борьбы с опасным инфекционным заболеванием, были арестованы трое местных жителей.

Также прокурор дал постановление о возбуждении уголовных дел в отношении председателя муниципалитета Тузи Ника Джелошая и и.о. начальника муниципальной полиции Реджепа Чунмулии за призывы к неповиновению решениям власти страны и оказание сопротивления государственной полиции.

«Я не желаю обвинять кого-либо, но показательно, что господин Джелошай захотел превратить проблему здравоохранения в проблему политическую, – прокомментировал ситуацию премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич. – Если бы жителям Тузи был открыт доступ в предприятия общественного питания, то больница Подгорицы была бы заполнена гражданами этого муниципалитета.

Чтобы этого не произошло, мы сделали выбор в пользу этих мер, которые не являются ни экономическими, ни политическими, а исключительно здравоохранительными. После двух телефонных разговоров с председателем муниципалитета Тузи Ником Джелошаем я решил не ехать в Тузи не потому, что не уважаю его жителей, а потому, что это обычное политическое шоу. Наше правительство не позволит никому заниматься партизанщиной, потому что никто не имеет права быть сильнее государства».

Напомним, что накануне Ник Джелошай заявил, что он и его люди не разблокируют международную трассу до тех пор, пока к ним лично не прибудут премьер-министр Здравко Кривокапич и вице-премьер, тоже этнический албанец, но чуждый албанского национализма, либерал Дритан Абазович.

Протестующие перекрыли трассу в знак протеста против введения правительством Черногории эпидемиологических мер, в связи с которыми в ряде городов и муниципалитетов страны с сегодняшнего утра было предписано закрыть все заведения общественного питания.

Однако Джелошаю удалось представить вопрос соплеменникам так, что карантин в Тузи был введен правительством, как наказание за его провокацию с видеопроекцией на стену городской администрации флагов Албании и Косово. Причем фото с этими флагами Джелошай персонально «посвятил» прихожанину Сербской православной церкви, Здравко Кривокапичу.

При прежнем правительстве, составленном из членов партии диктатора Черногории Мило Джукановича, сохранившего за собой президентский пост, албанцам как главным сателлитам Запада на Западных Балканах подобные провокации сходили с рук.