Время, отведенное Москвой Зеленскому, истекло

03.06.2019, Москва, Владимир Гладков

У президента Украины Владимира Зеленского было две недели с дня инаугурации, за которые он не удосужился продемонстрировать желание на нормализацию отношений с Москвой.

Об этом об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, не случайно же в РФ приняли решение об ответных мерах давно, а дату введения обозначили 1 июня, две недели от инаугурации. За две недели пан Зеленский мог сделать хоть что-то, что демонстрировало бы его направленность на нормализацию отношений? Мог. Ничего не сделал, сделал всё ровно наоборот.

Демонстративно, начиная от встречи с сенатором и заканчивая всем остальным, сделал всё, что демонстрирует его направленность на продолжение конфронтации с Россией и услужение Западу. После этого удивляются, а почему же первого числа не отложили хотя бы введение ответных мер? Поэтому и не отложили» – заявил Куликов.

Как сообщал ПолитНаивгатор, правительство РФ приняло решение о запрете с 1 июня экспорта на Украину нефти и нефтепродуктов.

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