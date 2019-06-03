«Рупор Кремля» предупредил Зеленского, что его время на исходе

03.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский повторяет политику своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом говорится в сюжете государственного российского телеканала «Россия 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев подчеркнул, что за две недели Зеленский так и не сделал реальных шагов к установлению мира на Донбассе и нормализации отношений с Россией.

«Фотосессия и общие пожелания, что условия для бойцов должны быть лучше. Никаких решений, никаких заявлений о намерениях и никаких приказов. Не прозвучало и приказа о прекращении огня, хотя, судя по предвыборным обещаниям, приказ о прекращении огня был бы логичен. Нет, все осталось как при Порошенко.

По сути, ничего нового. Новая лишь голубая рубашка в окопах, что и обсуждается. Порошенко любил в полный рост камуфляж… Зеленский никаких шагов в сторону России за первые две недели не сделал. Наоборот, подтвердил линию предшественника. Время тикает и работает против молодого лидера Украины, лишь накапливая число нерешенных проблем», – заявил Киселев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский публично впервые назвал Россию «агрессором».

Также новый президент Украины попросил США усилить санкционное давление на РФ.

Кроме того, Зеленский заявил, что ждет от России выполнения приказа.