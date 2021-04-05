ВС РФ разместились по периметру, чтобы смести всю Украину – Фейгин

05.04.2021, Рига, Константин Серпилин

Новости Украины

Нападение на Украину неминуемо, запрос на это давно сформирован в России, поэтому сегодня Вооружённые силы РФ стягиваются к границе с Украиной, чтобы нанести удар и уничтожить украинское государство.

Об этом в эфире интернет-канала «И грянул Грэм» заявил бывший московский одиозный адвокат Марк Фейгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Москва готовится к нападению на Украину. Потому что это озвучивалось не раз, озвучивалось не самим Путиным, но косвенно его чиновниками. К примеру, глава Россотрудничества Евгений Примаков, знаменитый внук того самого Примакова, он из семьи СВРовцев, давние связи с внешней разведкой, он предлагал бомбить Киев, прямо показывал на интерактивной карте объекты.

Но не только он, я уже не говорю про пропагандистов, которые уже давно призывают Путина разобраться с Украиной окончательно, Украиной как государством. Не только в рамках линии разграничения в Донбассе», – сказал он.

Также бывший адвокат отметил, что Россия стягивает свои вооружённые силы к границе с Украиной якобы для того, чтобы отдать приказ о начале военной операции в последнюю секунду.

«Если вы заметили, Москва стягивает свои вооружённые силы не в одном месте, а в разных местах, в том числе и в Крыму, собирает большую группировку, которая, по-видимому, должна на ряду с такими же группировками от Ростова до Воронежа и Белоруссии, чтобы в последнюю секунду решить, где нападать. Другого здесь я смысла не вижу», – бредит Фейгин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что ситуация для Украины сегодня еще хуже, чем в 2014 году – Запад уже обложил Россию санкциями, поэтому ей нечего терять в случае, если начнутся полномасштабные боевые действия на Донбассе.