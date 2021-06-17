17.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Все договорённости между Москвой и Вашингтоном могут оказаться недействительными после того, как чиновники из администрации президента США убедят Джо Байдена, что он не давал никаких обещаний Владимиру Путину.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый худший вариант, если Байден вернётся в Вашингтон, и его собственные чиновники убедят его в том, что он этого не говорил, что он этого не обещал и вообще имел в виду что-то совершенно другое. Частично так получилось с Трампом после встречи в Хельсинки. Но, мне кажется, что встреча готовилась профессионалами, это командная игра, этого сейчас не произойдёт. Хотя, критика будет сильная, особенно в Конгрессе и от консервативных республиканцев, которые достаточно ожесточены. Так что – Байдену нужно готовиться к тому, что не все его поддержат, и не все захотят с ним солидаризироваться», – подозревает Кортунов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что в ходе встречи глав России и США, Байден дал сигнал о готовности инвестировать в российские экономические проекты.

Также напомним, в Киеве отметили, что встреча президентов США и России показала, что американцы не стремятся присоединиться к Нормандскому формату и пока не готовы предоставить Украине статус особого партнера вне НАТО.