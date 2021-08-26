Всех за решётку: Кабмин Украины одобрил расширение перечня «террористических» организаций

26.08.2021 20:23 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Кабинет министров Украины согласовал изменения в закон об определении организации – террористической.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно предложенным изменениям, Киев может признать террористической любую организацию, связанную хотя бы с одним лицом, объявленным властями «террористом».

«Организация признается террористической, если хотя бы одно лицо, которое является членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, если эта деятельность охватывается умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей, или конечного бенефициарного владельца», – говорится в законопроекте.

Кроме того, законопроектом предусмотрено ввести перечень «террористических» организаций, который будет вести СБУ.

Теперь законопроект отправится на голосование и рассмотрение в Верховную раду.

Комментируя законопроект, экс-премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность, что организации, по-настоящему терроризирующие украинский народ, в этот список не войдут.

«А вот и настоящий подарок режима ко Дню независимости. Еще 19 августа Зеленский подписал закон о снятии моратория на отключение потребителей за долги по коммуналке. Теперь – либо украинцы вернут себе независимость от диктатуры крупного капитала с её тарифными аппетитами, либо окончательно декоммунизируются и вернутся к досоветскому быту с печкой и лучиной. Кабмин намерен создать список террористических организаций. Нет сомнений, что в него не войдут те структуры, что по-настоящему терроризируют широкие массы украинцев, например, Нафтогаз и Нацкомиссия по энергетике и комуслугам (НКРЭКУ)», – написал он в соцсети.

Бывший премьер-министр также предложил создать альтернативный список наиболее опасных террористов, действующих на Украине.

Напомним, украинское руководство считает «террористами» Луганскую и Донецкую народные республики. Так, ранее в Киеве предложили лишить стариков Донбасса пенсий за «пособничество террористам».

Кроме того, недавно в Верховной раде был зарегистрирован законопроект «о политике переходного периода» в Донбассе и Крыму, фактически лишающий жителей этого региона большинства прав.