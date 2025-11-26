«Всё намного хуже» – экс-депутат сейма о стирании памяти Победы в Польше
Польское правительство на протяжении десятилетий в своей русофобии и антисоветчине дошло до того, что сносятся памятники не только советским освободителям, но и прогонявшим нацистов польским воинам.
Об этом на канале «Baltnews» заявил экс-депутат польского сейма, политолог Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий отметил, что антироссийская пропаганда создаёт впечатление, будто во Второй мировой войне Польша чуть ли не сама всех победила.
«Я бы даже сказал, что всё ещё намного хуже, потому что сносятся памятники в Польше не только красноармейцам, советским воинам, а в том числе, и памятники польским воинам, которые в рядах Войска польского совместно с Красной армией вытесняли нацистов с территории Польши. Так что вообще перечёркивается память тех, кто освобождали», – прокомментировал Пискорский.
По мнению эксперта, «лучше устанавливать памятники, чем их сносить».
«Очень надеюсь, что некоторые памятники из тех, которые были ещё не полностью уничтожены, их просто перевезли куда-то в неизвестное место в хранилище, в какой-то момент вернутся на свои места.
Многие жители польских городов хотели бы, чтобы памятники вернулись. Я думаю, в зависимости от политической обстановки, всё равно наступит момент, когда памятники вернутся.
Тем более, что в случае наших российско-польских отношений всё это ещё происходило в рамках грубейшего нарушения существующих договоров между нашими странами. Это договора 97 года со списком памятников и мест памяти воинам-красноармейцам, которые подлежат защите, в том числе, со стороны польского государства.
К сожалению, не прекращая действия этого договора, польская сторона просто в какой-то момент решила нарушить основные его статьи», – рассказал польский экс-депутат.