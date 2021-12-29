Вслед за пекарнями и птицефабриками: на Украине закрываются молочные и сыроваренные предприятия

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Новости Украины

Непродуманная энергетическая политика Киева ударила по производственному сектору, и многие предприятия начали закрываться из-за нехватки газа.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если покупательная способность украинского населения низкая, кто купит товары, которые производятся в стране? Либо этот вопрос нужно решить, либо закрывать предприятия, а это рабочие места и зарплаты. Вместо того, чтобы поднимать нашу промышленость, развивать и экспортоориентировать, чтобы наши сыры производились и продавались на внешние рынки, в том числе в страны ЕС, в этом же суть зоны свободной торговли», – сказал он.

Политолог отметил, что украинские молочные и сыроваренные предприятия закрываются из-за необдуманных внешнеполитических решений, влияющих на поставки газа в страну.

«Сейчас молокозаводы и сыроваренные заводы на грани остановки, мы убиваем средний сегмент нашей промышленности. Потому что у нас непродуманные внешнеполитические решения, проблемы с газом, «Северным потоком-2», ГТС… эти проблемы не решены, а переложены», – сказал Карасёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украину целенаправленно ведут к энергетическому коллапсу, чтобы Киев был сговорчивей на переговорах с Москвой.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что продукция украинской кондитерской промышленности уже стала дороже на 25-30% с начала года из-за роста цен на газ, и в ближайшее время подорожает еще на 10-15%. Это делает ее неконкурентной на мировых рынках.

То же самое с производством хлеба и птицеводством.