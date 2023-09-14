Вслед за поляками Германия начала менять названия русских городов

Олег Кравцов.  
14.09.2023 13:22
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Калининград, Политика, Россия, Русофобия


Высшие должностные лица Германии стали называть российские города на немецкий манер.

Так, вчера в рамках дискуссии, организованной Федеральной академией политики безопасности ФРГ, соответствующее заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Высшие должностные лица Германии стали называть российские города на немецкий манер. Так, вчера в...

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«Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией», – заявил Писториус.

Он добавил, что решение о дислокации немецкой бригады в Литве будет жизненно важным для безопасности этого государства.

Московский политолог Сергей Марков считает, что далее Германия заявит свои права на российский город.

«Глава Минобороны Германии Писториус назвал российский город Калининград Кёнигсбергом. Пока ещё не назвал немецким оккупированным Россией городом. Но обязательно назовёт в будущем. Германия берёт курс на реваншизм в Европе. Минобороны Германии оправдывает посылку войск Германии в Литву и оружия Германии на войну с Россией. И вот Кёнигсберг. Германия уже два раза разрушила Европу, начав первую и вторую мировые войны. Начнёт и ещё одну?», – написал Марков в своем тг-канале.

Впрочем, своего рода претензии на Калининград выдвинула и Варшава. Так, в Польше официально приняли решение использовать для именования этого города польское название Крулевец.

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