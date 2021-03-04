Вслед за Потаниным поделиться сверхдоходами придётся и другим олигархам

04.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Крупные российские промышленные компании «попросят» усилить «социальную ответственность» и вложиться деньгами в развитие инфраструктуры городов, в которых они работают.

Об этом на заседании Совета Федерации заявил сенатор Николай Журавлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым будет компания «Норникель», которая вложит большую часть из общей суммы в 120 миллиардов рублей на развитие Норильска до 2024-го года.

Деньги будут потрачены на реновацию, ремонт систем ЖКХ, социальную инфраструктуру, сообщил Журавлев.

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«Я думаю, что мы через два года сделаем выездное заседание Совета Федерации в Норильск, чтобы убедиться, что синергия усилий государства, бизнеса, местных властей какой дает результат. Я думаю, что это пример сейчас и посмотреть другие города, где работают крупные компании, которые не очень социально ответственные, не очень экологически ответственные, и подтянуть их социальную ответственность до решения тех проблем, которые волнуют граждан. Прошу поработать в этом направлении с тем, чтобы инициировать и другие компании заняться теми регионами, в которых они работают и где трудятся сотрудники их предприятий», – сказала Матвиенко.

Напомним, что в начале февраля суд вынес историческое решение – компания «Норникель» Владимира Потанина была оштрафована на 146 миллиардов рублей за ущерб экологии, когда в конце мая в Норильске произошел разлив топлива.