Вслед за русскими от поездок в Грузию отказываются поляки и немцы

10.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Грузинской туристической отрасли выходят боком антироссийские бесчинства, в ответ на которые Москва прекратила авиасообщение с Грузией.

Об этом «Комсомольской правде» рассказали представители грузинского турбизнеса.

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«Как только Москва ввела запрет на полеты в Грузию, так броней от русских постояльцев больше не поступало. Постоянные клиенты пишут, что не приедут не потому, что у нас тут в Грузии русским не безопасно, а потому что сложно добраться. На машине – 2 дня. На самолете через Ереван и Баку – дороже и дольше. Никто не хочет портить себе отпуск долгим переездом», – говорит владелец хостела «Достоевский» в Тбилиси Александр Прцхалава.

По его словам, в Тбилиси отток туристов поменьше, чем в Батуми.

«Все-таки сюда, в центральную Грузию, приезжают за экзотикой, за горами и вином. А на море ездят отдыхать в основном как раз русские. Филиппинцам-то или арабам зачем к нам за пляжами ехать — у них свои в сто раз лучше», – сказал владелец хостела.

В свою очередь владелица недвижимости в Батуми Екатерина К. пожаловалась, что у нее пустыми стоят все шесть квартир.

«Как только отменили самолеты — слетели все брони на июль. Вот через 5 дней я жду группу из Белоруссии, они берут две квартиры», – говорит собеседница издания.

По ее словам, перестали бронировать жилье не только русские, но и граждане других государств.

«Все эти митинги нас очень подкосили. Мы очень обижены на Тбилиси. Не дали нам заработать, могли ведь свои протесты и позже устроить, ближе к осени, не в разгар сезона. Отмена рейсов и скандальное заявление нашего товарища на «Рустави 2» сделали свое дело. Причем после этого мата брони стали отменять и европейцы! В первую очередь немцы — они добропорядочные и лучше дома все эти беспорядки пересидят. Поляки тоже не приедут ко мне, хотя собирались.

На август еще пока какие-то брони остались, очень на них надеюсь, чтобы хотя бы коммуналку отбить. Мы покупали жилье в Батуми, думали у нас козырное место и перспективы. А оказалось… Черти что! Даже продавать теперь нет смысла и некому — брали-то такое жилье в основном русские», – сокрушается Екатерина.

Также газета пишет, что в дорогих отелях международных сетей в отмене броней не сознаются, ссылаясь на конфиденциальность.

«Однако, это становится очевидно, стоит зайти на любой отельный агрегатор — цены во всех без исключения гостиницах премиум класса резко упали на 30, а кое где и 40%», – обращает внимание «КП».

Напомним, что российско-грузинские отношения обострились после того, как в Тбилиси напали на находящегося в Грузии с официальным визитом депутата Госдумы Сергея Гаврилова, после чего в грузинской столице вспыхнули антирусские бесчинства.

Кроме того, на связанном с Саакашвили телеканале обложили матом российского президента и его покойных родителей.