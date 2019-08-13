ВСУ готовятся к войне

13.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия готовится к войне, о чем свидетельствуют назначения президентом Владимиром Зеленским на должности начальника Генштаба и командующего ООС, боевых генералов, которые еще недавно были на фронте.

Об этом в эфире интернет-канала SobiNews озвучил лидер неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если брать со стороны военной оценки ситуации, руководителем Генштаба назначен Зеленским генерал Хомчак, который выходил из Иловайска вместе с войсками, который прямо видел, как это все происходило… Хомчак настроен достаточно негативно к России, он это все через свою шкуру прочувствовал.

Назначенный руководителем ООС, это раньше было АТО, тоже генерал, который еще с 2008 года отличался, интересовался украинской национальной историей и битвами с Россией, которые происходили в прошлом. Это не совок, не какая-то там ФСБшная прокладка, это не черт, которому по фиг за что воевать – это достаточно идеологический человек. Эти люди не дадут заднюю, они готовы воевать… Возможно, дипломатически мы налажали, но в плане того, что вооруженные силы готовятся к войне, они к ней и дальше будут готовиться, реагировать, я думаю, это будет происходить», – заявил Карась.