ВСУ могут применить зарин – эксперт

21.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Если Украине удастся организовать диверсии на крупном химическом предприятии стирол” в Горловке, то будет заражена колоссальная площадь.

Об этом в интервью “Московскому комсомольцу” рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

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“Если украинские диверсанты дотянуться до завода «Стирол» и фильтровальных станций, – то это будет гигантская экологическая катастрофа- Ведь речь идет о тысячах тоннах хлора. Если он взорвется, то просто колоссальная площадь будет заражена. И, конечно, тысячи людей будут отравлены. Ликвидация последствий может затянуться надолго. Возможно, на несколько месяцев”, – сказал Никулин.

Завод “Стирол”. Горловка.

Он не исключает, что ВСУ могут прибегнуть к применению боевых отравляющих веществ. При этом собеседник издания говорит, что проблем с наличием у ВСУ химического оружия быть не должно, что подтверждает факт хранения в войсковой части А-0312 в Полтавской области более семи тонн зарина и более тонны боевого отравляющего газа VХ.

“Скорее всего, это так называемые фосфорорганические вещества типа зарин, зоман и VX. Они очень опасны – попросту парализуют дыхание, и человек в течение нескольких минут умирает. Спастись от них можно только противогазом или специальным химическим костюмом”, – отметил эксперт.

“Опасно то, что боевые отравляющие вещества, которые может применить Украина, адаптированы практически под любой боеприпас, – уточнил Никулин. – Зарин, зоман или VX легко помещаются в привычном артиллерийском снаряде, мине или ракете от системы залпового огня «Град», которых на Украине остались еще сотни”.

При этом обратил внимание, что своего производства химических боеприпасов у Украины никогда не было, а потому производить их будут в кустарных условиях, что фактически поставит украинских военных в один ряд с сирийскими террористами.

“Если украинская армия все-таки обстреляет густонаселенный Донецк или Луганск, то получит не только сотни и тысячи жертв, но и настоящую экологическую катастрофу – территория огромного города будет заражена на длительное время. В условиях зимы речь может идти о двух-трех неделях и даже до месяца”, – предупреждает Никулин.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, по данным разведки ДНР Киев вместе с Западом готовит химическую провокацию в Донбассе.

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