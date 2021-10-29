ВСУ обстреляли два посёлка ДНР из крупнокалиберной артиллерии

29.10.2021 21:20 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские боевики выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики почти три десятка артиллерийских снарядов, в том числе из 152-мм орудий.

Об этом сообщили в пресс-службе УНМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшие сутки зафиксировано три нарушения Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны противника», – говорится в сообщении.

Так, украинские боевики обстреляли из запрещённых Минскими соглашениями 152-мм артиллерийских орудий посёлок Минеральное, выпустив по нему восемь снарядов.

Кроме того, подразделения ВСУ выпустили восемь 82-мм мин по населённому пункту Старомихайловка и 10 гранат СПГ по райнону города Докучаевск.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

«Украинская сторона в СЦКК продолжает игнорировать запросы режима тишины путем задействования координационного механизма. Требуем от международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений со стороны украинских боевиков и добиться от Украины прекращения террора мирного населения Республики», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, накануне жители прифронтовых посёлков ДНР, в том числе и попавшего сегодня под обстрел села Минеральное, пожаловались на ежедневные обстрелы ВСУ.