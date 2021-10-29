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29.10.2021 21:20 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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ВСУ обстреляли два посёлка ДНР из крупнокалиберной артиллерии

Новости УкраиныУкраинские боевики выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики почти три десятка артиллерийских снарядов,...

Украинские боевики выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики почти три десятка артиллерийских снарядов, в том числе из 152-мм орудий.

Об этом сообщили в пресс-службе УНМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшие сутки зафиксировано три нарушения Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны противника», – говорится в сообщении.

Так, украинские боевики обстреляли из запрещённых Минскими соглашениями 152-мм артиллерийских орудий посёлок Минеральное, выпустив по нему восемь снарядов.

Кроме того, подразделения ВСУ выпустили восемь 82-мм мин по населённому пункту Старомихайловка и 10 гранат СПГ по райнону города Докучаевск.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

«Украинская сторона в СЦКК продолжает игнорировать запросы режима тишины путем задействования координационного механизма.

Требуем от международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений со стороны украинских боевиков и добиться от Украины прекращения террора мирного населения Республики», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, накануне жители прифронтовых посёлков ДНР, в том числе и попавшего сегодня под обстрел села Минеральное, пожаловались на ежедневные обстрелы ВСУ.

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