«Облили бы ОБСЕ помоями» – жители Донбасса проклинают европейцев за ежедневные артобстрелы ВСУ

29.10.2021 18:53 (Мск), Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Нарушая все договорённости и соглашения, ВСУ ежедневно обстреливают жилые посёлки Донбасса, разрушая инфраструктуру и подвергая смертельной опасности местных жителей – в том числе и детей.

Соответствующий репортаж показали в эфире телеканала «Юнион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня с утра насчитали десять прилётов. Били по шахте Засядько – там высокий ствол, бьют обычно туда», – сказал житель села Минеральное.

Люди, оставшиеся жить в прифронтовом населённом пункте – по большей части старики – рассказали журналистам, что артобстрелы случаются едва ли не каждое утро. В основном украинские снаряды ложатся на окраине посёлка, однако нередко прилетает и в жилые дома.

В свою очередь, житель посёлка Гольмовский Павел Срибный рассказал о недавнем артобстреле ВСУ, в результате которого была взорвана газовая труба.

«Только отошёл от окна – увидел вспышку. Звук, взрыв, загорелся газ, пламя было метра три. Попало именно в газовую трубу. Был прилёт, пробило насквозь крышу, и снаряд попал прямо в газовую трубу. Часа через полтора после того, как прилетело мне, тут как раз были газовщики и ремонтировали, увидел вспышки на соседней улице», – рассказал он.

На соседней улице произошла аналогичная авария – украинский снаряд попал в газовую трубу. Вот только там – в доме ещё и находились дети.

«Я вышел на кухню, смотрю – большой факел. Думал – дом горит. Потом понял – газовая труба, как это обычно бывает, факел идёт. Потом в окно влетел осколок – взрыв был на соседней улице. То есть, был большой обстрел», – рассказал хозяин второго дома.

Из-за регулярных обстрелов ВСУ большинство домов немаленького посёлка серьёзно повреждены. И это несмотря на то, что в Гольмовском до сих пор живут десятки детей.

«Когда громко – боюсь. А когда родители говорят «не бойся, это автомат не по нашим стреляет», я не боюсь», – поделился впечатлениями паренёк Мурат Павлов.

При этом местные жители отметили, что ОБСЕ никак не препятствуют обстрелам ВСУ – а по косвенным свидетельствам, даже работают разведчиками для украинской армии.

«Были бы тут сейчас ОБСЕ – я бы говном их облил, честное слово. Такие продажные. Вот дня три назад – слышу, ОБСЕшный самолёт затарахтел. И сразу – началося. Пожелание у меня им – чтобы они на своём горбу испытали так, как мы испытываем», – возмутился житель посёлка Павел Литвиненко.

Также местные жители обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прекратить войну.

«Хочу, чтобы они перестали стрелять. Чтобы было мирное небо, чтобы дети гуляли, а не волновались за то, вдруг в них попадут»… «Когда это уже закончится? не понимаю. Обращаемся к Владимиру Владимировичу Путину – сколько уже можно терпеть?» – сказали они.

Также житель села Минеральное Виктор Потапов попросил записать обращение к своему 43-летнему сыну, который остался жить на территории Украины.

«Может быть, он там стоит и стреляет по мне. Неужели это он стоит там, на позициях, и бьёт по родному отцу? Потому что там же в армию забирали всех подряд, в том числе и сорокалетних. Серёга, не стреляй по папе», – сказал он.