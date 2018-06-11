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11.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Происшествия, Украина

ВСУ открыли миномётный огонь по северной окраине Донецка


Украинские военные из тяжёлых миномётов обстреляли окрестности Донецка посёлок Спартак.

Об этом сообщает руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 10:55 до 13:50 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям Авдеевка – Спартак, Пески – «Вольво-Центр»», – сообщил представитель ДНР.

Также отмечается, что в общей сложности с украинских позиций было выпущено 14 мин калибра 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как ранее сообщал корреспондент «ПолитНавигатора», утром украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка.

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