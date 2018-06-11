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ВСУ открыли миномётный огонь по северной окраине Донецка
Украинские военные из тяжёлых миномётов обстреляли окрестности Донецка посёлок Спартак.
Об этом сообщает руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С 10:55 до 13:50 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям Авдеевка – Спартак, Пески – «Вольво-Центр»», – сообщил представитель ДНР.
Также отмечается, что в общей сложности с украинских позиций было выпущено 14 мин калибра 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как ранее сообщал корреспондент «ПолитНавигатора», утром украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка.
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