ВСУ ожидают прибытия в Донбасс турецких беспилотников

10.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинская армия ожидает поставку в зону «ООС» турецких беспилотников, для управления которыми уже готовят операторов.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения, игнорируя тем самым Минские договоренности. С начала года командование ВСУ увеличило количество вылетов БПЛА иностранного производства.

«По нашим данным, в зону проведения «ООС» ожидается поставка турецких беспилотников. Также в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ проводятся мероприятия по набору военнослужащих на курсы подготовки и повышения квалификации операторов БПЛА на базе Житомирского военного института имени Сергея Королева», – рассказал Андрей Марочко.

При этом он отметил, что любой вражеский БПЛА, обнаруженный в небе Республики, будет уничтожен.

«Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР несут круглосуточное боевое дежурство и каждый украинский беспилотник, обнаруженный над нашей территорией, будет уничтожен», – заявил официальный представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в оперативном командовании ДНР сообщали, что украинское командование направило в Донбасс более 50 БПЛА, предназначенных для нанесения ударов по военным и гражданским объектам ДНР.

Также сообщалось, что в районе боевых действий на Донбассе украинское командование проводит подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов.