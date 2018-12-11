Украина стягивает в Донбасс войска

11.12.2018, Донецк, Александр Гусар

В рамках подготовки к проведению наступательной операции, украинское командование продолжает стягивать в зону боевых действий на Донбассе личный состав и технику ВСУ.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках подготовки командованием вооруженных формирований Украины к наступлению, вчера из Бердянска в направлении Мариуполя выдвинулась колонна с техникой 503-го батальона морской пехоты (12 грузовых автомобилей, 9 МТЛБ, более 150-ти человек личного состава). В настоящее время боевики расположены на западной окраине Мариуполя», – сообщил Эдуард Басурин.

Кроме этого, по его информации, установлено, что в период с 10 по 14 декабря в зону «ООС», планируется прибытие личного состава Полтавского и Черкасского зональных отделов военной службы правопорядка.

«По данным разведки ДНР, по прибытии в зону конфликта, военные полицейские будут распределены между Горловским и Мариупольским направлениями для пресечения дезертирства среди боевиков украинских бригад, спланированных к наступлению», – добавил представитель оперативного командования ДНР.