ВСУ получили по зубам и провалили попытку наступления на Херсон

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Новости Украины

ВСУ потерпели неудачу на Херсонском направлении, где украинские формирования начали сегодня утром наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО.

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«Наши воины-подписчики из 126-й бригады сообщают, что текущее наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено, – сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель». -Противник задействовал свою любимую тактику: под прикрытием массированного огня артиллерии и ударов «Хаймарсов» попытался сблизиться с нашими позициями на пикапах и бронеавтомобилях, дабы сковать боем и не дать маневрировать, однако успеха не имел – атака оказалась сорвана ответным огнём уже российской артиллерии».

Отмечается, что всего ВСУ задействовали до 30 танков и много другой техники, в основном пикапы.

«Сейчас продолжает работать артиллерия и авиация, мобильные группы пехоты зачищают лесополосы возле подбитой и брошенной техники ВСУ», – добавляют авторы.

Об отражении наступления и понесенных украинскими формированиями потерях рассказывает и телеграм-канал «Военная хроника».

«Большие потери при попытке разведать позиции ВС РФ понес 140-й полк специальных операций Украины. Также на прорыв ВСУ Украины бросили три мотострелковых бригады, усиленные танковым батальоном. Пехота и танки Украины пробовали атаковать под огнем орудий «Гиацинт-Б» и РСЗО «Смерч». При этом позиции ПВО ВСУ в районе Зеленого Гая, Новогреднево и Мураховки с утра подверглись ударам беспилотников «Герань-2» и «Ланцет». Атака обошлись украинской армии как минимум в 120 человек убитыми. Уничтожено примерно 15 бронемашин YPR-765PRI и БМП-2, а также не менее четырех танков Т-64БВ. К середине дня 15 октября подразделения ВСУ увязли в атаке и пытаются отойти на исходные позиции, по которым начали работу штурмовики Су-25 и Су-34 ВКС РФ», – рассказывает «Военная хроника».

Подтверждает срыв наступления ВСУ и военкор Евгений Поддубный.

«Продолжают поступать отрывочные сведения об обстановке в Херсонской области. При утренней попытке разведать позиции ВС РФ большие потери понёс 140-й полк специальных операций Украины. Пехота и танковый батальон противника были остановлены нашей ствольной и реактивной артиллерией. С неба помогали «Герань-2» и «Ланцет». Цифры по потерям украинской стороны приблизительные: более ста убитыми в живой силе, в технике – полтора десятка бронемашин YPR-765PRI и БМП-2 и не меньше четырёх танков Т-64БВ. Что известно точно – атака ВСУ захлебнулась. С мест сообщают, что по пытающимся откатиться на исходные позиции украинским формированиям отрабатывают наши штурмовики Су-25 и Су-34 ВКС РФ», – сообщает Поддубный.

При этом ряд источников полагает, что наступление на Херсонском направлении носило отвлекающий характер, а главный удар будет или на Запорожском направлении или в районе Сватово, где ВСУ накопили значительные силы.

Так, военкор Александр Коц не исключает одновременных ударов ВСУ со стороны Купянска и Лимана, а также считает вероятным разрезающий удар в сторону Кременной.

«На всем рубеже в последние дни формируется эшелонированная оборона. Войска готовятся к отражению атаки», – описывает ситуацию Коц.