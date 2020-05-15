ВСУшник признался в целенаправленных обстрелах мирных жителей Донбасса

15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку война в Донбассе идёт уже седьмой год и стороны прекрасно осведомлены о точном расположении друг друга и могут вести прицельный огонь, все попадания по гражданским объектам являются целенаправленными.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший АТОшник Юрий Асеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все прекрасно знают положение друг друга, поэтому вести точный прицельный огонь не составляет на седьмом году конфликтов никаких проблем, поэтому если огонь ведётся куда-то в сторону или намеренно по гражданскому сектору, значит это намеренный огонь», – признался Асеев.

Напомним, сейчас донецкие врачи спасают жизнь 13-летнему Диме Захарову, тяжело раненому украинскими военными в Саханке (ДНР). Мальчику пришлось перелить много крови.