ВСУшникам предлагают паспорта РФ в обмен на сдачу в плен

27.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

В число граждан Украины, претендующих на российское гражданство, можно отдельной программой включить военнослужащих.

С таким предложением выступил популярный севастопольский блогер и обозреватель Борис Рожин, давая оценку заявлению президента РФ, сказавшему, что после ЛДНР рассматривается вопрос о выдаче российских паспортов по упрощенной процедуре для всех жителей Украины.

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«Можно ввести отдельную программу для военослужащих ВСУ. Сдался в плен – получи возможность претендовать на российское гражданство. Сдался в плен с оружием – сокращение срока ожидания. Сдался в плен с боевой техникой – минус месяц ожидания + выплата бонуса за автомобиль или ББМ. Сдался сам и привел с собой еще 5-10 человек в плен – получи право претендовать на дальневосточный гектар. Сдался сам и принес с собой секретные документы – получи подъемные на время обустройства в ЛДНР или России», – предлагает Рожин в своем блоге.

«Все разумеется после фильтрации, с последующей рекламой «сделавших правильный выбор» на ТВ, – уточняет блогер. – Слоганы «Вы еще воюете, а у меня уже российский паспорт», «Воин, спеши – кол-во бланков в Ростовской области ограничено».

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