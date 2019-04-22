ВСУшников представили к награде за уничтожение беспилотника ОБСЕ

22.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие украинского подразделения радиоэлектронной борьбы, уничтожившие беспилотный летательный аппарат Миссии ОБСЕ, будут представлены к высоким наградам.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.



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«От осведомленного источника в одном из штабов оккупационных сил, нам стало известно о том, что украинское командование высоко оценило действия подразделения радиоэлектронной борьбы, которые привели к крушению беспилотника Миссии ОБСЕ 19 апреля в районе населённого пункта Новгородское. Специалисты РЭБ, не позволившие наблюдателям ОБСЕ зафиксировать тяжёлое украинское вооружение в указанном районе, представлены к высоким наградам», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что пренебрегая возможной негативной реакцией руководства ОБСЕ, командующий «ООС» Сергей Наев решил продолжить практику глушения беспилотных летательных аппаратов Миссии.

«В этих целях от 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы выделены дополнительные маневренные группы для действий на Мариупольском и Донецком направлениях», – отметил Эдуард Басурин.