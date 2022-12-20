Вторые сутки без света: киевский регион погрузился в энергетический Армагеддон

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В столичном регионе Украины сложилась катастрофическая ситуация с обеспечением электроэнергией.

По словам киевского мэра Виталия Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора», по состоянию на утро без стабильного обеспечения электроэнергией оказались 10 котельных, в связи с чем столичный градоначальник публикует адреса пунктов обогрева для местных жителей.

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А гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Ковальчук сообщил, что сейчас электроэнергии хватает лишь для 20% населения.

Тяжелая ситуация сложилась и вокруг Киева – как в близлежащих селах, так городах-спутниках Буче Ирпене, Готостомеле, Боярке и других населенных пунктах. Во многих из них света нет уже более суток.

При этом в крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК заявили, что не могут назвать даже примерные сроки восстановления электроснабжения в киевском регионе.

«Мы понимаем, как вам сложно без электроснабжения, но это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Ситуация остается сложной, но энергетики делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации и возвращения бесперебойного электроснабжения во все дома», – заявили в ДТЭК.

Кроме того, с утра в киевских пабликах сообщалось о сильнейших скачках напряжения, из-за чего начались сбои в работе столичного метрополитена.

«Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от ст. «Академгородок» до ст. «Арсенальная». Движение наземным участком приостановлено, соответственно станции «Лесная», «Черниговская» «Дарница» и «Левобережная» временно закрываются на вход», – сообщили в киевской городской администрации.

Подборка сообщений из ирпенского паблика в телеграм-канале. Во многих местах света нет почти двое суток.

Напомним, что в ночь на 19 декабря российские беспилотники нанесли удар по энергетическим объектам в украинской столице, от которых, как видим, Киев не может оправиться до сих пор.

При этом американские СМИ, давая оценку этой атаке, отмечают, что ее успех был определен тем, что Россия «внесла зловещее тактическое изменение»