Вятрович: «Русь – Украина будет работать на Путина

07.09.2021 09:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Переименование Украины в «Русь-Украина», которое предложил советник главы офиса президента Владимир Арестович, приведет к тому, что иностранцы станут воспринимать страну как часть России из-за трудностей перевода.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вятровича, это переименование выгодно лишь России и навредит Украине.

«Очевидно, что переименование страны в любом случае нашими соседями будет воспринято как неудачная шутка. Переименование страны будет воспринято как несерьёзность самой страны. Я уже молчу о том, что попытка перевести это новое название «Русь-Украина» на любом языке приведет к тому, что будь-то на русском, английском или французском, немецком приведет к тому, что Украину будут воспринимать именно как часть России. Russian Ukraine – это примерно так, как будет звучать это название на английском языке. Russiche-Ukraine – это так будет звучать это название на немецком языке», – переживает Вятрович.

«Это то на самом деле, чего и требует Владимир Путин. То есть попытка перехватить русское наследие, которое на самом деле очень важно для украинского нациостроительства, государственного строительства, которое предлагает господин Арестович, наоборот приводит к тому, что мы разбиваем украинскую национальную идентичность», – заявил Вятрович.