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04.06.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Ближний Восток, Дзен, Израиль, Политика, Сербия
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Вучич нашел повод не переводить посольство Сербии в Иерусалим

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что после признания Косово Израилем, отношение к некоторым пунктам...

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что после признания Косово Израилем, отношение к некоторым пунктам Вашингонского соглашения изменилось.

Об этом Вучич рассказал, отвечая на вопрос журналиста, останется ли Сербия привержена Вашингтонским соглашениям.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после встречи с американским и европейским переговорщиками, ответственными за диалог между Белградом и Пришитиной, Мэтью Палмером и Мирославом Лайчаком, президент Сербии провел встречу с журналистами. В ответ на вопрос репортера о том, останется ли Сербия привержена Вашингтонскому соглашению, поскольку приближается крайний срок обусловленного им перевода посольства из Тель-Авива в Иерусалим, Вучич сказал, что Белград постоянно обсуждает с американцами этот документ.

«Мы видим, что албанцы ничего не выполнили, то есть только то, что им выгодно, их не интересует «мини-шенген» или что-то еще, – отметил Вучич. – Также произошло кое-что, что изменило некоторые вещи, и это признание Израилем Косово».

При этом сербский президент сказал, что когда Белград получит официальные интерпретации и объяснения действий Приштины, то тогда «мы посмотрим».

Напомним, что Вашингтонское соглашение, подписанное Белградом и Приштиной при посредничестве администрации Дональда Трампа, оговаривало в первую очередь экономические взаимоотношения между Сербией и ее отторгнутой провинцией в рамках Балканского минишенгена. При этом администрация Байдена намерена добиться «взаимного признания» Белграда и Приштины.


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