Сербия не признала Косово! Администрация Байдена считает соглашения Трампа недостаточными

07.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Посол США в Косово Филипп Коснетт заявил, что администрация Байдена «приняла» Вашингтонские соглашения Белграда и Приштины, но не удовлетворена тем, что в нем больше экономики, а не «политических моментов».

Об этом дипломат сообщил RTV 21, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире косовского телеканала Коснетт сказал, что администрация президента США Джо Байдена внимательно изучила работу предыдущей республиканской администрации и сделала вывод о том, что там есть много ценных моментов. На вопрос журналиста, является ли Вашингтонское соглашение основой для продолжения переговоров между Косово и Сербией, американец подчеркнул, что администрация Байдена приняла это соглашение.

«Администрация Байдена полностью приняла Вашингтонское соглашение, но это не значит, что оно – единственная основа для диалога, когда правительство Косово и правительство Сербии встречаются под эгидой ЕС, – заявил посол. – Есть политические элементы, которые не обсуждались в этом соглашении».

Коснет также прокомментировал циркулирующие в СМИ «неофициальные документы», предусматривающие изменение границ на Западных Балканах.

«Я не знаю, кто пишет эти неофициальные документы, но тот, кто их пишет, безусловно, удовлетворен такой чрезмерной реакцией», – сказал дипломат.

Американский посол в Косово отметил, что ни Соединенные Штаты, ни их европейские партнеры не заинтересованы в продвижении какого-либо обмена территориями Косово.

Филипп Коснетт.

Напомним, что Вашингтонское соглашение, подписанное Белградом и Приштиной при посредничестве администрации Дональда Трампа, оговаривало в первую очередь экономические взаимоотношения между Сербией и ее отторгнутой провинцией в рамках Балканского минишенгена. При этом администрация Байдена намерена продавить «взаимное признание» Белграда и Приштины.