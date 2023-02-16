Вучич объявил митинг против предательства Косово и России «попыткой государственного переворота»

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Вчерашний митинг в Белграде, где звучали призывы к отставке президента Сербии и лозунг «Кто предаст Косово – предаст Россию», организован при поддержке из-за рубежа антисербскими организациями, которые рассчитывают достичь своих целей путём насилия.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в специальном обращении к нации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом министр иностранных дел Ивица Дачич назвал митинг, на котором собрались около тысячи людей, «попыткой государственного переворота», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя организатором митинга была организация «Народные патрули», которую возглавляет правый радикал Дамнян Кнежевич, Александр Вучич акцентировал внимание на том, что на акции присутствовали представители четырёх оппозиционных парламентских партий.

«Это не заслуживало бы особого внимания, но это не неформальные экстремистские группы, потому что они вдохновлены как минимум четырьмя парламентскими политическими партиями, и их представители и руководители были на этой акции, так что не будем наивными. Они собрались не случайно и знали, что делали, все было спланировано заранее», – сказал Вучич.

«Эти люди призывали к жесточайшему насилию по отношению к высшему государственному руководству Сербии, и заявляли, что готовы на гораздо большее, чем беспорядки. Кого вы собираетесь убить и по чьему приказу, и считаете ли это возможным в правовом государстве – вы не думаете, что будет ответ?» – заявил президент Сербии.

Стоит отметить, что на митинге действительно звучали призывы «убить Вучича», но только в том случае, если он «сдаст Косово» – в понимании протестующих это согласие с так называемым франко-немецким планом урегулирования отношений между Белградом и Приштиной. Этот план подразумевает взаимное соблюдение территориальной целостности Сербии и «Республики Косово», нерушимость «границ», признание «государственных символов» и всего лишь «особое устройство» сербских анклавов в Косово.

При этом через несколько часов после обращения полиция Сербии отчиталась, что «идёт процесс задержания» лиц, угрожавших президенту. На данный момент количество задержанных неизвестно.

В своём выступлении Александр Вучич неоднократно подчёркивал, что акция патриотов организована при поддержке из-за рубежа, и более чем прозрачно намекал на Россию. В частности, обращение началось с утверждения журналиста о том, что митинг провели пророссийские организации, на что сербский президент сказал, что именно он является другом России, потому что Сербия до сих пор не ввела санкций против РФ.

«Мы испытываем глубокие чувства к русскому народу, и я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то из «Вагнера» похлопывал меня по спине и говорил мне, что сделать» – заявил Александр Вучич.

Очевидно, так он намекал на связь организатора митинга Кнежевича с российской ЧВК, посещение офиса которой ранее не скрывал сам праворадикал.

Президент Сербии ранее уже обвинял ЧВК «Вагнер» в вербовке сербов в свои ряды, и анонсировал введение санкций против России в случае, если давление Запада на Белград усилится.

При этом 16 февраля министры и политики правящей коалиции начали своеобразное соревнование в том, кто жёстче раскритикует акцию патриотов. В частности, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал её попыткой переворота.

«Понятно, что вечером была подготовлена и организована попытка государственного переворота, убийство президента Сербии Александра Вучича и насильственный захват власти», – заявил Дачич.