Вучич с заместителем Лаврова обсуждали визит Путина в Сербию

18.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич встретился в Белграде с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко.

Вместе с гостем сербский президент обсудил организацию визитов высокопоставленных российских официальных лиц, в том числе и президента России Владимира Путина.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе общения стороны пришли к выводу, что каждый визит российских официальных лиц в Сербию является подтверждением высокой степени взаимопонимания и плодотворного сербско-российского сотрудничества. Президент Вучич выразил надежду, что в этом году состоятся визиты высокопоставленных российских официальных лиц, в том числе президента Путина.

Помимо двусторонних отношений и будущих совместных проектов, Вучич и Грушко обсудили также ситуацию в регионе, в том числе диалог между Белградом и Приштиной. Президент Вучич рассказал, что у сербской делегации был тяжелый день переговоров в Брюсселе, но она твердо представляла государственные и национальные интересы, борясь за политический компромисс. По этому поводу он поблагодарил Россию за ее активную поддержку в защите целостности и независимости Сербии на международных форумах.

Президент Вучич также поблагодарил Россию за помощь во время пандемии COVID-19 и за поставки вакцины «Спутник V». И особенную благодарность сербский президент выразил за возможность совместного производства российской вакцины на базе Института Торлак в Белграде , старт которому он официально дал совместно с президентом Путиным.