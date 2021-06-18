18.06.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

Вучич с заместителем Лаврова обсуждали визит Путина в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич встретился в Белграде с заместителем министра иностранных дел России Александром...

Президент Сербии Александр Вучич встретился в Белграде с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко.

Вместе с гостем сербский президент обсудил организацию визитов высокопоставленных российских официальных лиц, в том числе и президента России Владимира Путина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе общения стороны пришли к выводу, что каждый визит российских официальных лиц в Сербию является подтверждением высокой степени взаимопонимания и плодотворного сербско-российского сотрудничества. Президент Вучич выразил надежду, что в этом году состоятся визиты высокопоставленных российских официальных лиц, в том числе президента Путина.

Помимо двусторонних отношений и будущих совместных проектов, Вучич и Грушко обсудили также ситуацию в регионе, в том числе диалог между Белградом и Приштиной. Президент Вучич рассказал, что у сербской делегации был тяжелый день переговоров в Брюсселе, но она твердо представляла государственные и национальные интересы, борясь за политический компромисс. По этому поводу он поблагодарил Россию за ее активную поддержку в защите целостности и независимости Сербии на международных форумах.

Президент Вучич также поблагодарил Россию за помощь во время пандемии COVID-19 и за поставки вакцины «Спутник V». И особенную благодарность сербский президент выразил за возможность совместного производства российской вакцины на базе Института Торлак в Белграде, старт которому он официально дал совместно с президентом Путиным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть