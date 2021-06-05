«Надежна, как автомат Калашникова»: Путин дал старт производству российской вакцины в Сербии

05.06.2021, Москва, Елена Острякова

Сербия первой среди стран Европы начала производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории.

Старт производству был дан президентом РФ Владимиром Путиным в прямом эфире в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Щедрая передача знаний и технологий, которые Сербия получила первой за пределами России, с сегодняшнего дня будет иметь конкретный результат – производство вакцины «Спутник V» в Сербии. Поддержка президента и народа России поможет Сербии превратиться в международный региональный центр по производству высококачественных вакцин. Человеколюбие, проявленное сегодня РФ к гражданам Республики Сербия является свидетельством высочайшего качества политических отношений наших стран», – сказал президент Сербии Александр Вучич.

Российская вакцина в Сербии будет производиться в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

«Вы как-то сказали, что вакцина «Спутник» надежна, как легендарный автомат Калашникова. Уверяю вас, дорогой друг, что институт «Торлак» не менее эффективен, чем Калашников. Сегодня из братской России поступают боеприпасы для нашего оружия против ковида-19. После трех проверочных серий мы начинаем организованное серийное производство 4 млн доз вакцины «Спутник», – сказал Вучич.

Директор института «Торлак» Вера Стойкович подчеркнула, что Сербия была одной из первых стран в Европе, которая начала прививать свое население вакциной «Спутник V».

«Благодаря ее высокой эффективности Сербия сберегла здоровье и жизни многих своих граждан. Сегодня Сербия находится среди лидеров в Европе по числу привитых граждан. Более 30% сербского населения полностью вакцинировано, что в два раза выше среднеевропейского показателя. Сотрудничество института «Торлак» и российского Фонда прямых инвестиций это успешный пример сотрудничества двух наших дружественных стран во времена кризиса», – сказала Стойкович.