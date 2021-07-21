Вучич вежливо осадил Эрдогана: «Косово не турецкое. Это – Сербия»

21.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич ответил на вчерашнее заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, в котором тот пообещал лоббировать признание независимости Косово по всему миру.

Ответ сербского президента прозвучал в эфире TV Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербский президент признал, что Анкара способна на подобное, поскольку современная Турция – сверхдержава, а Эрдоган – большой мировой лидер.

«Я постараюсь поговорить с ним об этом, – сказал Вучич. – До 1 сентября, согласно Вашингтонскому соглашению, обе стороны (Сербия и Косово – ред.) обязаны не лоббировать признание или отзыв признания. Если они начнут акцию по признанию с 1 сентября, а может и раньше, мы дадим адекватный ответ».

Вучич отметил, что Турция – великая держава, а он, как лидер незначителен по сравнению с Эрдоганом. Но при этом, президент Сербии подчеркнул, что Сербия не настолько мала, чтобы не пытаться сопротивляться.

«Сербия защищает свое. Это не турецкое, это Сербия. Нам остается только бороться за свою страну и свой народ. Он очень силен, а мы не настолько, но я уверен, что он немного смягчит свою позицию. И вы увидите, что мы не настолько малы, как я иногда говорю», – добавил Вучич.

Ранее, благодаря дипломатическим усилиям Сербии, признание независимости Косово отозвали 18 стран.